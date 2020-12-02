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Пайет рад, что «Марсель» прервал рекордную серию поражений в Лиге чемпионов

05:58
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Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет после победы над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (2:1) выразил надежду, что команда сможет проявить себя и в матче с «Манчестер Сити». Провансальцы прервали 13-матчевую серию поражений в главном еврокубке.

— Мы знали, что этот матч позволит нам исправить ситуацию предыдущих матчей, — цитирует RMC Пайета. — Мы счастливы, что положили конец черной серии, которая была довольно длинной. Теперь, чтобы надеяться на что-то хорошее, нам нужно будет добиться хорошего результата с «Манчестере Сити».

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