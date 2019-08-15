Паулу Барбоза: «Игра Шапи с «Порту» может серьезно повлиять на его карьеру»

Знаменитый агент Паулу Барбоза считает, что успешная игра нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче с «Порту» может оказать большое влияние на его карьеру. Форвард отметился дублем в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, помог «Краснодару» выиграть на выезде 3:2 и пройти в следующую стадию (первый матч — 0:1).

— Никто не ожидал такого исхода после гостевой победы «Порту» в первом матче, — цитируют «Известия» Паулу Барбозу. — Тем не менее «Краснодар» здорово себя показал и заслуженно прошел дальше. Российская команда действительно выглядела лучше, чем «Порту», поэтому исход справедлив. Что касается двух мячей молодого нападающего российской команды Магомеда Сулейманова, то, конечно, он мог благодаря им обратить на себя внимание. Успешная игра в ответной встрече может серьезно повлиять на его карьеру, но всё-таки пока что это лишь один матч. Чтобы тебя приметил хороший клуб, нужно стабильно показывать высокий уровень в Лиге чемпионов и играх за сборную.