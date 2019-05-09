Патрик Клайверт: "Два вечера опустошения, поражения двух команд, находящихся в моем сердце"

Бывший нападающий "Аякса" и "Барселоны" Патрик Клайверт сказал, что опустошен после вылета его бывших клубов из Лиги чемпионов. "Барса" уступила "Ливерпулю" 0:4 после победы в первой игре со счетом 3:0. "Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" 1:0, а дома проиграл 2:3, причем решающий мяч лондонцы провели на 96-й минуте.

"Два вечера опустошения. Поражения "Барселоны" и "Аякса" - двух команд, которые находятся в моем сердце. Я хочу поблагодарить их за потрясающее выступление, особенно молодых ребят из "Аякса".

Поздравляю "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" с выходом в финал Лиги чемпионов", - написал Клайверт в Твиттере.