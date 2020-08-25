ПАОК победил «Бешикташ» в отборочном раунде Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» одолела «Тирану»
25 августа 2020, 23:08
В рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялись два матча.
ПАОК на свое поле победил «Бешикташ». Греки переиграли турок со счетом 3:1.
Еще в одном матче сербская «Црвена Звезда» одолела «Тирану» из Албании — 1:0.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
«ПАОК» (Греция) — «Бешикташ» (Турция) — 3:1 (3:1)
Голы: Тзолис, 7 (1:0). Тзолис, 24 (2:0). Пелкас, 30 (3:0). Ларин, 37 (3:1).
Судья: Довери (Италия).
25 августа. Салоники. Стадион «Тумба».
«Тирана» (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1 (0:0)
Гол: Томане, 62.
Судья: Шеберг (Швеция).
25 августа. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».