Определились все участники 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов
В среду состоялись ответные матчи 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились все 24 участника второго раунда квалификации.
Пары 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов:
«Арис» (Кипр) — БАТЭ (Белоруссия);
«Жальгирис» (Литва) — «Галатасарай» (Турция);
«Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);
«Шериф» (Молдавия) — «Маккаби Х» (Израиль);
«Динамо Зг» (Хорватия) — «Астана» (Казахстан);
«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения);
«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Хеккен» (Швеция);
«Брейдалбик» (Исландия) — «Копенгаген» (Дания);
«Зриньски» (Босния) — «Слован» (Словакия);
ХИК (Финляндия) — «Мольде» (Норвегия);
«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия).
Первые матчи пройдут 25-26 июля, а ответные — 1-2 августа.