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«Лудогорец» разгромил «Балкани» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Мария Гусева
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«Лудогорец» на своем поле разгромил «Балкани» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов — 4:0.

Дублем отметился Бернард Текпетей, еще по голу забили Матиас Тиссера и Кайо Видаль.

Первый матч между командами завершился победой «Балкани» (2:0). По сумме двух встреч «Лудогорец» вышел в следующий отборочный раунд турнира.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
4:0
Балкани

В другом матче «Эсперанж» дома проиграл «Словану» — 0:2.

Первая встреча завершилась вничью (1:1). По сумме двух матчей в следующую стадию вышел «Слован».

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 21:00. Stade Alphonse Theis (Holleschbierg) (Эсперанж)
Эсперанж
0:2
Слован Бр

«Ларн» и ХИК сыграли вничью — 2:2. В первой игре сильнее оказался ХИК (1:0). Таким образом, финский клуб вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 21:30. Inver Park (Ларн)
Ларн
2:2
ХИК

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ФК Лудогорец
ФК Слован
ФК ХИК
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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