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«Омония» выбила «Арарат» из Лиги чемпионов

20:32
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В матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 кипрская «Омония» на выезде обыграла армянский «Арарат» (1:0 д. в.)

Для победы гостям понадобилось дополнительное время. На 94-й минуте единственный мяч забил бразильский форвард Тиагу Сантуш. На 98-й минуте у «Арарата» был удален испанец Давид Уманес.

Все стадии отборочного раунда Лиги чемпионов, кроме заключительной, будут состоять из одного матча.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

«Арарат-Армения» — «Омония» (Кипр) — 0:1 д. в. (0:0, 0:0)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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