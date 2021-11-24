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«Одно радует — наконец забили первый гол». Гармаш о поражении киевского «Динамо» в матче с «Баварией»

Гармаш прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче с «Баварией»
07:56
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Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

«Одно радует — наконец забили первый гол. Но «Бавария» это «Бавария» — нам было тяжело. Во втором тайме пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили, хоть и уступили. Когда играли на выезде, контратаки не получались. Сейчас их было больше, да и болельщики помогали — мы шли вперед.

Мой гол? Повезло. Забил это хорошо, но не взяли три очка — это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать при обороне защищаться. Форвардом себя не чувствую, но тренер выпускает, может, что-то видит во мне — что могу зацепиться, отдать, придержать мяч. Я просто радуюсь возможности играть», — приводит слова Гармаша официальный сайт УЕФА.

«Бавария» с 15 очками занимает первое место в группе E, «Динамо» с одним очком — на последнй строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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