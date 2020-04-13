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Ностальгическое видео. Обиора не забивает, Пуйоль спасает пустые ворота, Семин в бешенстве

13 апреля 2020, 23:24

Портал Ole опубликовал ностальгическое видео, посвященное многолетнему капитану «Барселоны» Карлесу Пуйолю. В ролике присутствует фрагмент матча Лиги чемпионов 18-летней давности между «Барсой» и «Локомотивом».

В одном из эпизодов голкипер «Барсы» Роберто Бонано допустил ошибку, Джеймс Обиора обыграл его и выходил на ворота, которые закрывал только Пуйоль. Тем не менее, защитник не дал забить нигерийцу, отразив мяч в рамках правил.

В той игре «Барса» победила со счетом 1:0. Примечательно, что «Локо» тогда, как и сейчас, возглавлял Юрий Семин.

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