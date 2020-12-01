Николич рассказал о задачах «Локомотива» на матч с «Зальцбургом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга», в котором московская команда проиграла со счетом 1:3.

— Сегодня вы не могли рассчитывать на Крыховяка и Куликова, Миранчук смог отыграть только тайм. Как вы собирались выходить из ситуации?

— Согласен, у нас были большие в потери в полузащите. Миранчук не тренировался с нами после матча в Мадриде. Мы получили все эти неприятные новости прямо перед матчем, и за день было сложно построить новую команду. Просто неудачная ситуация. Надо думать о следующей игре, готовиться к «Рубину», а потом и к «Баварии».

— Какая тактическая задача стояла перед командой?

— Как я уже сказал, мы столкнулись с проблемами с составом непосредственно перед игрой. Особенно они касались центра поля. Мы выставили на игру трех форвардов, чтобы играть больше вперед. Но в первом тайме мало что получалось, «Зальцбург» выигрывал практически всю борьбу. Во втором команда показала характер, мы стали больше атаковать. Было больше риска в игре, мы играли лучше. После гола было ощущение, что мы можем сравнять. Но последовала потеря, и мы получили третий мяч. Это был уже конец.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли все шансы на выход из группы.

(Олег Кошелев)