Николич: «Локомотиву» не хватает игроков»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» посетовал на проблемы с составом.

— Не знаю состава «Баварии», но в последнее время у них была ротация. Мы их уважаем, — сказал Николич. — Если будет успех против лучшей команды, это мечта. Если не мечтаешь — никогда не достигнешь успеха. Нам не хватает игроков, это факт. Но для меня важна только моя команда.

Выбор игроков другой. Нам не хватает игроков. Мы должны адаптироваться к качествам тех, кто есть. Выбор состава? С нами немного игроков. Всегда есть выбор у тренера. Сейчас он небольшой.

(Наталья Юрина)

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 9 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.