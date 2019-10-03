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Николай Валуев: «Мы — «Зенит», и нам это нравится!»

02:10
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Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев рад победе «Зенита» над «Бенфикой» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (3:1).

«С победой, «Зенит»! Спасибо парни за самоотдачу, респект за поддержку верным фанатам и болельщикам! Мы — «Зенит», и нам это нравится!» — написал Валуев в Twitter.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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