Николай Валуев: «Мы — «Зенит», и нам это нравится!»
02:10
Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев рад победе «Зенита» над «Бенфикой» в матче 2-го тура Лиги чемпионов (3:1).
«С победой, «Зенит»! Спасибо парни за самоотдачу, респект за поддержку верным фанатам и болельщикам! Мы — «Зенит», и нам это нравится!» — написал Валуев в Twitter.
С победой @zenit_spb ! Спасибо парни за самоотдачу, респект за поддержку верным фанатам и болельщикам! Мы -Зенит и нам это нравится! #Зенит pic.twitter.com/3vaMw3g1Gr— Валуев Николай (@NickValuev) October 2, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур