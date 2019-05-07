"Матч ТВ" в официальном Твиттере извинился за плохой звук в трансляции ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона". По словам пресс-службы канала, на линии Ливерпуль - Москва возникли проблемы со связью.

"Друзья. Со звуком – беда. Неполадки случились на линии Ливерпуль-Москва

Мы делаем все, чтобы вы могли насладиться игрой. К сожалению, не все работают так же ответственно, как Генич с Черданцевым. Они знают, что звучат как из бочки. Но очень стараются. Спасибо за понимание", - говорится в Твиттере "Матч ТВ".