Гол и передача Беллингема принесли «Реалу» победу над «Наполи»

«Реал» на выезде одержал победу над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился голевой передачей на Винисиуса Джуниора (27-я минута) и голом на 34-й минуте. Еще один гол записан как автогол голкипера неаполитанцев Мерета — на 78-й минуте мяч после удара Федерико Вальверде от перекладины отскочил в спину вратаря и залетел в ворота.

За «Наполи» забили Лео Эстигор (19-я минута) и Петр Зелиньски, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает второе место в квартете.

В следующем туре мадридцы отправятся в гости к «Браге», а «Наполи» на выезде сыграет с берлинским «Унионом». Оба матча пройдут 24 октября.

В параллельном матче «Интер» на своем поле обыграл «Бенфику» (1:0) в матче группы D. Победу черно-синим принес гол Маркуса Тюрама, француз отличился на 62-й минуте.

«Интер» с 4 очками идет на втором месте в группе D. Лиссабонцы после двух поражений замыкают квартет.