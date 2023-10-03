Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

3 октября, 23:56

Гол и передача Беллингема принесли «Реалу» победу над «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Наполи» — «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на выезде одержал победу над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился голевой передачей на Винисиуса Джуниора (27-я минута) и голом на 34-й минуте. Еще один гол записан как автогол голкипера неаполитанцев Мерета — на 78-й минуте мяч после удара Федерико Вальверде от перекладины отскочил в спину вратаря и залетел в ворота.

За «Наполи» забили Лео Эстигор (19-я минута) и Петр Зелиньски, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает второе место в квартете.

В следующем туре мадридцы отправятся в гости к «Браге», а «Наполи» на выезде сыграет с берлинским «Унионом». Оба матча пройдут 24 октября.

Лига чемпионов. Группа C
03 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:3
Реал

В параллельном матче «Интер» на своем поле обыграл «Бенфику» (1:0) в матче группы D. Победу черно-синим принес гол Маркуса Тюрама, француз отличился на 62-й минуте.

«Интер» с 4 очками идет на втором месте в группе D. Лиссабонцы после двух поражений замыкают квартет.

Лига чемпионов. Группа D
03 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Бенфика
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
3
4
Читайте также
Костомаров написал первое слово бионической рукой после ампутации конечностей
«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Клотета
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Лига чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Зальцбург», «Наполи» — «Реал» и другие матчи 3 октября
Дубль Хойлунда не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Галатасараем»
«Арсенал» уступил «Лансу», ПСВ и «Севилья» сыграли вничью в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Галатасараю». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Реал» обыграл «Наполи». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Арсенал» уступил «Лансу», «Бавария» победила «Копенгаген». Онлайн-трансляция дня Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» уступил «Лансу», ПСВ и «Севилья» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Дубль Хойлунда не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Галатасараем»
Новости
RSS RSS
Все новости