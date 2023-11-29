Холанн быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов

28 ноября «Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече нападающий «Сити» Эрлин Холанн забил 40-й гол в 35 матчах Лиге чемпионов, сообщает ESPN FC.

Холанн быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Также норвежский форвард побил рекорд нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

В этом сезоне 23-летний Холанн провел 20 матчей за «МанСити» во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи.