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Сегодня, 12:09

Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мяч финала Лиги чемпионов.
Фото УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил официальный мяч финала Лиги чемпионов.

На мяче, который был создан компанией Adidas, на двух языках, русском и английском, написано слово «мир».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.

В полуфинале турнира мадридская команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 6:5 по сумме двух матчей, а «Ливерпуль» выбил «Вильярреал» (5:2 по сумме двух матчей).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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