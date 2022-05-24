Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил официальный мяч финала Лиги чемпионов.

На мяче, который был создан компанией Adidas, на двух языках, русском и английском, написано слово «мир».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.

В полуфинале турнира мадридская команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 6:5 по сумме двух матчей, а «Ливерпуль» выбил «Вильярреал» (5:2 по сумме двух матчей).