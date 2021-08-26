На Украине отреагировали на выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов

Заслуженный тренер Украины и России, бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал «СЭ» выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Конечно, я очень рад. Любой украинец рад. Это рейтинг для страны. Это значит, что есть возможность увидеть в стране топовые клубы Европы. Это Лига чемпионов, я знаю о ней не понаслышке. В «Спартаке» мы играли и с нетерпением ждали этот турнир и жеребьевку. Очень приятно, что «Шахтер» прошел. Надо быть объективными, «Монако» играл лучше, в первом тайме полностью лидировал. На мой взгляд, все решила тренерская работа. Работа тренера очень важна. Де Дзерби переиграл Ковача с помощью замен и перестановок. Ковач ошибся, заменяя лидеров своей команды. Головин вел игру. После нескольких замен «Монако» у меня не было сомнений, что «Шахтер» выйдет в групповой этап», — сказал Грозный в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Грозный удивлен, что в групповой этап Лиги чемпионов из российских клубов прошел только «Зенит».

«Да, я удивлен, что из российских клубов только «Зенит» прошел дальше. Я рассчитывал на «Спартак». Мне посчастливилось работать в этом клубе, поэтому, конечно, переживал за него. Нужно быть объективным, «Бенфика» была сильнее в тех двух матчах», — добавил Грозный «СЭ».

В среду, 25 августа, «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» (2:2 д. в.) в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.