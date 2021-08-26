А еще — немного восхищения Мудриком.

Невообразимая концовка матча «Шахтер» — «Монако» в Харькове, когда все уже ждали серии пенальти.

20-летний воспитанник харьковского «Металлиста» Михаил Мудрик на 114-й минуте сначала в длиннющем подкате сделал перехват на своей половине поля. Тут же, встав, рванул на дикой скорости на чужую, пробежав метров 70. Даже не получил пас, а буквально выхватил мяч у неторопливо продвигавшегося с ним партнера. Припустил еще — кажется, с мячом у него получилось даже быстрее. После чего отдал не вполне понятно кому чуть назад. И — попал в незадолго до того вышедшего на замену Агилара, от ноги которого мяч полетел за шиворот вратарю Нюбелю.

Все «Монако» попадало на поле, схватившись за головы, а старый вратарь «Шахтера» Андрей Пятов начал в счастливом исступлении бить кулаками по траве. И «Шахтер» вышел в Лигу чемпионов, оставив «Монако» с замененным на 76-й минуте Александром Головиным в ЛЕ.

Вы видели эти 0:2 при огромном преимуществе «Монако» к перерыву — и, думаю, оценили главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и его парней, которые нашли способ перевернуть то, что сперва было копией избиения «Спартака» «Бенфикой» в Лиссабоне.

Но посмотрите, насколько живой человек и его эмоции бывают в футболе важнее всех этих стрелочек и циферок. Что там итальянец сварганил в перерыве и по ходу второго тайма тактически, найдется кому разобрать.

Мудрик вышел на замену на 82-й минуте при 1:2. Поначалу показалось, что пацаненок попал во взрослое рубилово и страшно испугался. У него даже взгляд был какой-то затравленный: «Что я тут делаю?!»

Блондинчик с детским лицом сначала терял вообще все мячи. Падал на ровном месте, пытался обводить и утыкался в соперника, отдавал неточные пасы. Было вообще непонятно, что он делает на поле. Но Пятов вытащил сумасшедший мяч в компенсированное время и затянул игру в овертайм.

Не помню точно, было это перед началом дополнительного времени или уже в его перерыве. Но прямо стоит перед глазами, как Де Дзерби с переводчиком сразу после свистка судьи подошли именно к Мудрику. И главный тренер начал его со всей силы хреначить по спине, а переводчик со страстью что-то говорить — так же в свое время переводчик Массимо Карреры Артем Фетисов в точности копировал интонацию, выражение лица и громкость своего босса.

Не нужно знать итальянский, чтобы понимать, о чем шла речь. «Эй, парень, да все ты можешь! Не дрейфь! Сейчас убежишь от всех и забьешь им победный!»

Если бы Мудрика затравили за такой выход на замену или даже ничего ему не сказали — не было бы решающего гола. А именно такая эмоция, такая здоровенная ампула адреналина, которую Де Дзерби засадил в мозг Михаилу, оказали волшебное воздействие. В первый раз он чуть не убежал от защиты «Монако» (Марипан с трудом пресек), во второй — сделал это. Пусть гол будет записан на Агилара, все же понимают, без кого он не был бы возможен.

В городе, неподалеку от которого родился и в футбольной школе которого рос. Наверняка ведь и его родители были на стадионе.

Не могу сказать, что болел в этом матче за «Шахтер» — мне хотелось видеть в ЛЧ Головина. И мне жаль, что «Монако» разбазарил такое преимущество, которое задолго до конца игры должно было снять все вопросы.

Но невозможно не восхититься характером команды, которую ТАК возили в первом тайме, но она нашла в себе силы встать после нокдауна, близкого к нокауту. Это и есть тот спортивный дух, который так часто нейтрализует разницу в уровне игроков и команд.

А за Мудриком, однофамильцем знаменитого когда-то защитника московского «Динамо», буду с симпатией наблюдать дальше. Как и желать «Шахтёру» вытащить в этой Лиге ещё не один матч.