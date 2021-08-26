Черышев: «На Евро мы заняли последнее место, но это не говорит о том, что мы на самом дне»

Бывший футболист хихонского «Спортинга», отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» объяснил, с чем связаны неудачи российских клубов в Лиге чемпионов.

«На Чемпионате Европы мы заняли последнее место в группе, но это не говорит о том, что мы на самом дне. Это реалии, которые сейчас есть. Что касается Лиги чемпионов, подготовка к такому серьезному соревнованию играет роль. Очень многие клубы обновились, «Спартак» поменял тренера. У «Локомотива» тоже уходили и приходили игроки. Нельзя говорить о том, что мы вылетели и играли отвратительно.

Предсезонная работа играет важную роль, а отборочные начинаются именно в это время. Поэтому здесь можно свалить немного на этот момент. Конкуренция играет очень важную роль как внутри клуба, так и внутри чемпионата. Чем больше у нас будет серьезных матчей, чем выше будет уровень футбола, тем проще нам будет играть против европейских клубов", — сказал Черышев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 26 августа, в 19.00 по московскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2021/22.

Онлайн-трансляция жеребьевки на сайте «СЭ»: с кем сыграет «Зенит»?