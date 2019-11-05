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«Мы прибыли». «Ювентус» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»

20:35
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Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что команда прилетела в Москву перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Москва, мы прибыли», — написано в Twitter «Ювентуса».

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Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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