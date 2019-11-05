«Мы прибыли». «Ювентус» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»
20:35
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что команда прилетела в Москву перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».
«Москва, мы прибыли», — написано в Twitter «Ювентуса».
Mosca, siamo arrivati! ??? #JuveUCL #FCLMJuve https://t.co/AJadqZiezM pic.twitter.com/BH8HtIXVcj— JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2019
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