«Мы прибыли». «Ювентус» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что команда прилетела в Москву перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Москва, мы прибыли», — написано в Twitter «Ювентуса».

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