Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:34

Мостовой считает, что Хави не уйдет из «Барселоны»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем главного тренера «Барселоны» Хави.

«У «Барсы» есть преимущество — победа в первой игре. «Барселона» тоже скучает по победам в Лиге чемпионов, когда Лионель Месси на себе ее возил ко всем трофеям. Ответная встреча вызывает большой интерес, потому что «ПСЖ» сдаваться не будет. Хочу отметить, что на последних минутах я увидел поникший Париж. Не увидел такого натиск, что делают команды к концу матча. Будто «ПСЖ» смирился с поражением. Вот и интересно: сможет ли «ПСЖ» встряхнуться после поражения на поле «Барселоны»?

 
Килиан Мбаппеи ликующие игроки &laquo;Барселоны&raquo;. У «ПСЖ» есть один способ пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Но Энрике вряд ли им воспользуется

Хави не уйдет. Когда они проигрывали, не было результатов — да, он объявил об уходе. Но одно дело, когда ты уходишь или клуб тебя убирает. Это же не Абаскаль, которого убирают и убрать не могут. Хави — величайший футболист в истории «Барселоны». Любое слово, которое он скажет, 10 раз расшифруется. Таких людей нужно слушать в футболе!» — приводит слова Мостового ODDS.ru.

44 летний испанец в январе 2024 года объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Украинка Страхова сыграет на турнирах WTA в паре с россиянкой
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Черышев — об ответном матче «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ: «Каждый игрок может взорваться и удивить соперника»
Лига чемпионов: расписание и результаты ответных матчей 1/4 финала
Неизвестные пытались сорвать отдых игроков «ПСЖ» в Барселоне
«Арсенал» и «Баварию» должны поддержать фанаты их злейших соперников. Необычный контекст четвертьфинала Лиги чемпионов
У «ПСЖ» есть один способ пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Но Энрике вряд ли им воспользуется
«Барселона» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Атлетико»: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов: расписание и результаты ответных матчей 1/4 финала

Черышев — об ответном матче «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ: «Каждый игрок может взорваться и удивить соперника»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости