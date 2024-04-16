Мостовой считает, что Хави не уйдет из «Барселоны»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем главного тренера «Барселоны» Хави.

«У «Барсы» есть преимущество — победа в первой игре. «Барселона» тоже скучает по победам в Лиге чемпионов, когда Лионель Месси на себе ее возил ко всем трофеям. Ответная встреча вызывает большой интерес, потому что «ПСЖ» сдаваться не будет. Хочу отметить, что на последних минутах я увидел поникший Париж. Не увидел такого натиск, что делают команды к концу матча. Будто «ПСЖ» смирился с поражением. Вот и интересно: сможет ли «ПСЖ» встряхнуться после поражения на поле «Барселоны»?

Хави не уйдет. Когда они проигрывали, не было результатов — да, он объявил об уходе. Но одно дело, когда ты уходишь или клуб тебя убирает. Это же не Абаскаль, которого убирают и убрать не могут. Хави — величайший футболист в истории «Барселоны». Любое слово, которое он скажет, 10 раз расшифруется. Таких людей нужно слушать в футболе!» — приводит слова Мостового ODDS.ru.

44 летний испанец в январе 2024 года объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.