Мостовой назвал фаворита противостояния «Ливерпуля» и «Реала»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой проанализировал шансы соперников в паре 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

«В целом, в этой паре фаворитом я считаю «Реал». Но в первом матче, который состоится в Англии, шансы соперников 50 на 50. Достаточно многое зависит от того, сможет ли у испанцев выйти на поле Карим Бензема. Его отсутствие станет для команды существенной потерей. А «Ливерпуль» постепенно начинает ловить свою игру и победил в нескольких последних встречах. В то же время, в атаке у англичан Дарвин Нуньес и Коди Гакпо еще только вливаются в коллектив, и пока не до конца могут реализовать свой потенциал. У «Реала» более опытная и сыгранная команда. Они обыграли «Ливерпуль» в прошлом сезоне и знают, как это делать», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня 21 февраля в Ливерпуле, начало — в 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.