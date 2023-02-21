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Сегодня, 21:00

«Ливерпуль» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Давид Алаба, Эдуарду Камавинга и Карим Бензема (слева направо).
Фото AFP

21 февраля «Ливерпуль» на своем поле примет «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 15 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В финале ЛЧ прошлого сезона «Реал» выиграл «Ливерпуля» (1:0). Единственный гол тогда забил нападающий «сливочных» Винисиус.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
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