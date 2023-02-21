Де Брейне, Стоунс и Ляпорт пропустят матч «Манчестер Сити» против «Лейпцига»

Полузащитник Кевин де Брейне, а также защитники Джон Стоунс и Эмерик Ляпорт пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Лейпцига», сообщает Sky Sports.

Все трое футболистов не включены в заявку команды на эту встречу.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени.