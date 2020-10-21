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«Могли лучше использовать свои моменты в первом тайме». Пирло — о победе над киевским «Динамо»

03:52
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:0).

— Было важно провести хороший матч, — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА. — Мы могли лучше использовать свои моменты в первом тайме, но здорово постарались с забитым мячом в начале второго. После этого мы гораздо лучше контролировали игру.

В целом я доволен игрой, самоотдачей команды, продуктивностью действий. Особенно на фоне не слишком удачной субботней игры с «Кротоне». У игроков был только один день на подготовку к матчу с «Динамо». Но все получилось хорошо. Естественно, я не могу сказать, что все 90 минут можно занести в актив. Конечно, был технический брак, игроки ошибались в передачах. Но в целом я доволен игрой.

?Дибале нужна игровая практика, чтобы вернуть себе форму. Он вышел на поле и отыграл около получаса, но ему требуется больше игрового времени, чтобы обрести былую форму.

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