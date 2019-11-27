Миралем Пьянич: «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал, что туринцы хотят выиграть Лигу чемпионов.

— У меня были проблемы с мышцами после матча с «Лечче», но теперь я в порядке, — цитирует Пьянича Sky Sport Italia . - То же самое касается Криштиану Роналду. У него немного болело колено, но он самый важный игрок, который у нас есть. В последнее время он продемонстрировал, что он все еще номер один, мы не беспокоимся за него.

Мы хотели возглавить группу в Лиге чемпионов. Теперь, когда мы добились этого, мы сможем увидеть, кто будет нашим соперником в следующем раунде. «Ювентус» — единственная команда, которая не проиграла ни одной официальной встречи, и мы выиграли почти все из них. Теперь мы хотим выиграть Лигу чемпионов.