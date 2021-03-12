Милонов считает нормальным падение России в рейтинге УЕФА

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал падение России в рейтинге УЕФА на 8-е место.

«Все нормально. Мы по большей части уделяем внимание нашему национальному чемпионату. Получается, что мы тратим огромные ресурсы, на то, чтобы тренировать легионеров, которые за сборную никогда не сыграют. Платим деньги, чтобы условный Халк на международной арене нам забивал. На легионеров уходит большая часть нашего бюджета. Чем больше мы будем вкладывать в собственных футболистов, тем лучше будут результаты. Лимит нужно постепенно сжимать. Люди любят футбол, но российский футбол должен быть российским», — сказал Милонов «СЭ».

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Голландцы отодвинули нас с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. В перспективе возможно падение в рейтинге до 10 места в сезоне-2021/22.

(Владимир Пушкарев)