Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал падение России на 8-ю строчку в рейтинге УЕФА.

«Шансы вернуть былые позиции есть. Тот же «Локомотив» показал, что может играть с грандами. Да и другие команды в отдельных матчах выглядели неплохо. Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика. Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого. Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек», — сказал Колосков «СЭ»

Вчера голландский «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат позволил Голландии опередить Россию в рейтинге УЕФА. В настоящий момент у России 38,382 баллов, Голландия с 38,400 баллами поднялась на седьмое место.

(Владислав Флегонтов)