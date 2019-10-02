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Милоевич считает, что победа над «Олимпиакосом» поднимет настроение «Црвене Звезде»

09:04
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич — о матче с «Олимпиакосом» (3:1) в Лиге чемпионов.

— Два фактора повлияли на ход матча: удаление Бензиа и упущенный шанс Мериа перед нашим вторым голом, — цитирует Милоевича официальный сайт УЕФА. — Эта победа должна поднять нам настроение. Последние недели непросто складывались для нас, но игроки хорошо отреагировали на неудачи.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027050/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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