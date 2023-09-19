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Сегодня, 21:41

«Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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Тиджани Рейндерс.
Фото Reuters

«Милан» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в групповом турнире Лиги чемпионов — 0:0.

У «сорок» с первых минут на поле вышел Сандро Тонали, который перешел из «Милана» в летнее межсезонье.

На 81-й минуте вратарь «россонери» Майк Меньян получил травму.

Команды набрали по 1 очку в группе F. 4 октября «Милан» отправится в гости к «Боруссии» Дортмунд, «Ньюкасл» в этот же день примет «ПСЖ».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вторника в ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Ньюкасл Юнайтед

ФК Милан
2
1
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