«Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Милан» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в групповом турнире Лиги чемпионов — 0:0.

У «сорок» с первых минут на поле вышел Сандро Тонали, который перешел из «Милана» в летнее межсезонье.

На 81-й минуте вратарь «россонери» Майк Меньян получил травму.

Команды набрали по 1 очку в группе F. 4 октября «Милан» отправится в гости к «Боруссии» Дортмунд, «Ньюкасл» в этот же день примет «ПСЖ».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вторника в ЛЧ.