Михаил Мудрик об автоголе «Монако»: «С божьей помощью мяч залетел в ворота»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями после матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Монако» (2:2 д. в.). По сумме двух матчей команда пробилась в групповой турнир.

«Просто не описать эмоции, - сказал Мудрик в эфире Megogo. - Ради таки эмоций стоит жить. Очень рад, что помог наше команде достичь результата, который вывел «Шахтер» дальше. Этот результат для всех болельщиков «Шахтера». Автогол «Монако»? Да, я просто видел Алана (Патрика - Прим. «СЭ»), хотел отдать ему пас, но с божьей помощью так получилось, что мяч залетел в ворота.

Понимал, что это тяжелая игра и войти в нее будет очень тяжело. Хотелось добыть результат, который у нас в итоге получилось добыть. Критика? Пусть люди критикуют, если хотят. Это нормально. Они только делают меня лучше. Хорошо, что «Шахтер» прошел в групповой этап. Это самое главное. Все футболисты «Шахтера» топ-уровня. И с бразильцами, и с украинцами очень приятно играть».

После передачи от Мудрика Рубен Агилар срезал мяч в свои ворота. Этот автогол стал решающим в противостоянии.