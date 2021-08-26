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«Зенит» узнает соперников в Лиге чемпионов в 19.59 по московскому времени. Лучшего игрока года объявят в 20.15

00:59
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Сегодня в 19.00 по московскому времени в Стамбуле начнется жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой определятся три соперника «Зенита». Кроме того, будут названы обладатели индивидуальных призов.

Сначала начнут распределять по группам те команды, которые окажутся в первой корзине. В соответствии с утвержденным сценарием эта процедура должна стартовать примерно в 19.31. В 19.39 настанет черед второй корзины, в 19.49 — третьей. Около 19.59 жеребьевку предполагается завершить — к этому времени станут известны все команды, которые сыграют против чемпиона России.

После этого будут по очереди представлены номинанты и названы обладатели четырех главных индивидуальных призов — лучшим тренерам женских и мужских команд, а также лучшим футболистке и футболисту.

К сожалению, из-за ковидных ограничений лучший игрок сезона не сможет прилететь в Стамбул. В отличие от прошлых лет, когда призы вручались в Монако Лионелю Месси, Криштиану Роналду, Франку Рибери, Луке Модричу, Виргилу ван Дейку, Андресу Иньесте, в этот раз лучший передаст привет и произнесет благодарственную речь с экрана. Примерно в 20.15 по московскому времени, а через минуту вся церемония официально завершится.

Напомню, что тройку претендентов на приз лучшему футболисту прошлого сезона составили игроки из АПЛ — Н'Голо Канте, Кевин де Брейне и Жоржинью.

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Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы