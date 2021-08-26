Марлос: «Я являюсь примером для молодых игроков «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Марлос поделился впечатлениями после матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Монако» (2:2 д. в.). По сумме двух матчей команда пробилась в групповой турнир.

«Это был очень сложный матч, — сказал Марлос в эфире Megogo. — Мы играли против очень квалифицированной команды. Такие матчи всегда очень сложно играть. У нас на поле было очень много молодых ребят. Это талантливые ребята, и они скоро научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать им.

Хорошо, что мы прошли в групповой раунд. Эти матчи помогут им стать лучше. Я уже много лет в «Шахтере», выиграл много трофеев забил много мячей. Я пример являюсь примером для молодых ребят. Самое главное, что мы прошли дальше. В этих матчах ребята будут учиться.

Стадион «Металлист» очень особенный для меня (Марлос — бывший игрок харьковского «Металлиста» — Прим. «СЭ»). Вчера я видел президента «Металлиста». Я видел людей который были рядом со мной в период выступлений в Харькове. Этот проход я посвящаю им. Были ли у меня сомнения в выходе в Лигу чемпионов? У нас никогда нет сомнений на поле. Мы живем эмоциями игры».

Марлос забил первый мяч «Шахтера» в этой игре. Сравняли счет «горняки» благодаря автоголу Рубена Агилара.