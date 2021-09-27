Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы знаем, что нам предстоит сыграть с сильной командой, у которой в составе хорошие, динамичные футболисты, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА. — Мы попробуем атаковать их там, где можем принести им проблемы. Играть против такой команды, как «Милан», в Лиге чемпионов — это фантастика. Это топ-команда, которая сильно прибавила в последние годы».

Матч «Милан» — «Атлетико» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.