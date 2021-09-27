Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Диего Симеоне: «Играть против «Милана» в Лиге чемпионов — это фантастика»

16:52
Теги:

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы знаем, что нам предстоит сыграть с сильной командой, у которой в составе хорошие, динамичные футболисты, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА. — Мы попробуем атаковать их там, где можем принести им проблемы. Играть против такой команды, как «Милан», в Лиге чемпионов — это фантастика. Это топ-команда, которая сильно прибавила в последние годы».

Матч «Милан» — «Атлетико» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд