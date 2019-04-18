02:42 | Футбол — Лига чемпионов

Месси, Нерес, Коутинью и Стерлинг претендуют на гол недели в Лиги чемпионов

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Официальный Твиттер УЕФА назвал претендентов на гол недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги.

Среди претендентов форварды "Барселоны" Лионель Месси и Филиппе Коутинью, которые забивали в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0), нападающий "Аякса" Давид Нерес (гол в матче с "Ювентусом" - 2:1) и форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (гол в матче с "Тоттенхэмом" - 4:3).

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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