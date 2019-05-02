УЕФА опубликовал символическую сборную недели двух первых матчей полуфинала Лиги чемпионов текущей игровой недели. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: тер Штеген ("Барселона") – Пике, Альба, Роберто (трое – "Барселона"), Блинд, де Лигт (оба – "Аякс") – Коутинью ("Барселона"), ван де Бек, Зиех (оба – "Аякс") – Месси, Суарес ("Барселона").
⚡️ Встречаем! Команда недели #ЛигаЧемпионов по результатам в Fantasy Football 💪
Как вам такой вариант? 🤔 pic.twitter.com/qsRel8xeWD
– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2019 г.
⚡️ Встречаем! Команда недели #ЛигаЧемпионов по результатам в Fantasy Football 💪
Как вам такой вариант? 🤔 pic.twitter.com/qsRel8xeWD
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