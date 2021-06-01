Менди повторил рекорд Лиги чемпионов по количеству «сухих» матчей в одном сезоне

Голкипер «Челси» Эдуард Менди по итогам сезона-2020/21 Лиги чемпионов провел 9 «сухих» матчей, сообщает пресс-служба турнира.

29-летний сенегальский футболист показал лучший в истории ЛЧ результат. Ранее подобный показатель был у вратаря «Реала» Кейлора Наваса в сезоне-2015/16 и голкипера «Валенсии» Сантьяго Каньисаресе в сезоне-2000/01.

«Челси» в финале обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и стал победителем Лиги чемпионов-2020/21.