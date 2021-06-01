Источник: «Реал», «Барселону» и «Ювентус» исключат из Лиги чемпионов на этой неделе

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» будут исключены из числа участников Лиги чемпионов, сообщает итальянское издание La Reppublica. Указано, что решение будет объявлено уже на этой неделе.

Ранее против этих клубов было открыто дисциплинарное дело за попытку организации европейской Суперлиги. Только эти три клуба заявили, что сохраняют приверженность проекту и надеются на его воплощение в будущем, когда для этого будут условия. Остальные клубы, которые ранее заявили о своем участии, вышли из проекта и достигли соглашения с УЕФА.

Ранее стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции.