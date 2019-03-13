Мем дня. Удар Криштиану Роналду и яйца Симеоне

Известный художник Омар Момани посвятил свой очередной рисунок нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0) и вывел свою команду в четвертьфинал турнира. 34-летний португалец повторил жест главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, который показал его в первой встрече (завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев).

Роналду продемонстрировал празднование после забитого третьего мяча с пенальти на 86-й минуте.

Роналду повторил жест Симеоне. Видео