Маурисиу Покеттино: «Олимпиакос» создал больше опасных моментов"

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисиу Покеттино после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:2) отметил силу соперника и атмосферу на стадионе. По его словам, счет справедлив.

— Меня не удивила мощная игра «Олимпиакоса». Лига чемпионов — один из самых тяжелых турниров в мире, — цитирует Покеттино официальный сайт УЕФА. — Соперник заслуживает похвалы, он сыграл очень хорошо. Думаю, в целом «Олимпиакос» создал больше опасных моментов, но это не значит, что у него было больше шансов забить или если мы будем сравнивать владение.

На данный момент счет кажется справедливым. Атмосфера на матче была прекрасной. Одной из лучших, что я видел на стадионах. Нам было сложно в течение всего матча.