Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Аякса" оценил шансы команд на победу в турнире, информирует Goal.com.

"Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом" сегодня, 30 апреля в Лондоне.

– Фаворита нет, если судить по тому, что мы видели в четвертьфиналах. Но все же большие шансы на успех имеет команда, у которой в составе есть Месси. Если бы это было не так, шансы каждого полуфиналиста были бы по 25 процентов, – цитирует Покеттино Goal.com.

"Тоттенхэм" – "Аякс": Лига чемпионов, 1/2 финала, 30 апреля 2019, онлайн-трансляция – 22.00 (мск)

Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание и результаты первых матчей