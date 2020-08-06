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Маурицио Сарри: «Дибала в руках медицинского штаба, его попытаются поставить на ноги»

19:59
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли сыграть против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий Пауло Дибала. Ранее аргентинец получил травму.

«Куадрадо, скорее всего, начнет с первых минут, — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА. — Посмотрим только, в линии обороны или на более атакующей позиции. Дибала все еще в руках медицинского штаба, до завтра его будут пытаться поставить его на ноги.

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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