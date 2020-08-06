Маурицио Сарри: «Дибала в руках медицинского штаба, его попытаются поставить на ноги»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли сыграть против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий Пауло Дибала. Ранее аргентинец получил травму.

«Куадрадо, скорее всего, начнет с первых минут, — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА. — Посмотрим только, в линии обороны или на более атакующей позиции. Дибала все еще в руках медицинского штаба, до завтра его будут пытаться поставить его на ноги.

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.