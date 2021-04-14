Маунт рассказал, с кем хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов
02:56
Вингер «Челси» Мейсон Маунт после выхода в полуфинал Лиги чемпионов рассказал, за кого будет болеть в четвертьфинале между «Ливерпулем» и «Реалом». Победитель этого противостояния сыграет с «синими».
«Встретим любого — мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/
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