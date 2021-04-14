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Маунт рассказал, с кем хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов

02:56

Вингер «Челси» Мейсон Маунт после выхода в полуфинал Лиги чемпионов рассказал, за кого будет болеть в четвертьфинале между «Ливерпулем» и «Реалом». Победитель этого противостояния сыграет с «синими».

«Встретим любого — мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.

Челси — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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