Маунт рассказал, с кем хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов

Вингер «Челси» Мейсон Маунт после выхода в полуфинал Лиги чемпионов рассказал, за кого будет болеть в четвертьфинале между «Ливерпулем» и «Реалом». Победитель этого противостояния сыграет с «синими».

«Встретим любого — мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.