Массимо Каррера: "Тактика Диего Симеоне позволяет добиваться результатов"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что тактика, которой придерживается рулевой "Атлетико" Диего Симеоне, позволяет его команде добиваться результатов.

- Забьет ли Мората в матче с "Ювентусом"? Надеюсь, что нет, - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Симеоне был энергичным и агрессивным игроком. Он смог передать свой энтузиазм команде, всем своим игрокам. Такая игра помогает добиваться результатов, которые нельзя было предположить заранее. Это то, что должно быть у всех команд. Злость игроков позволяет им действовать эффективнее.

Стажировка у Симеоне или Гвардьолы? Сначала бы поехал к Гвардьоле, потом к Симеоне (смеется). У каждого тренера есть чему поучиться. Это может быть даже серия В. Век живи, век учись.

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