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Массимо Каррера: «Сарри очень хорошо работает в «Ювентусе»

21:24
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что рулевой «Ювентуса» Маурицио Сарри очень хорошо работает в новой команде.

— Сарри очень хорошо работает, — сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ». — Не все верили, что ему сразу удастся вывести команду на столь высокий уровень.. Он сразу же вошел в работу «Юве», команда его приняла.. Я думаю, что в этом году ему удастся добиться высоких результатов.

«Юве» был силен и в прошлом году.. Сарри изменил способ игры, идет более быстрая игра в пас.. Игроки быстрее переходят в атаку, чем при Аллегри.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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