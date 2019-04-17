Массимилиано Аллегри: "Аякс" заслужил победу"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Аяксом" (1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- "Аякс" заслужил победу, особенно во втором тайме. Им немного повезло с ответным мячом в первом тайме, но после перерыва они играли по-настоящему здорово, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Считаю, что мы здорово играли в первом тайме. Жаль, что после перерыва нам не хватало терпения, и команда позволила "Аяксу" доминировать в средней линии. Я всегда говорю, что нужно быть на пике формы, чтобы выигрывать Лигу чемпионов. В последнее время мы боролись с травмами, даже сегодня нам не хватало ряда важных игроков, поэтому нам было непросто выйти на пик формы. Роналду многое дал нам в этом сезоне, особенно в Лиге чемпионов. "Аякс" - прекрасная команда. Сегодня мне не в чем упрекнуть моих игроков.

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