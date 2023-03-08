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Масалитин о «Бавария» — «ПСЖ»: «Месси и Мбаппе могут в одиночку решить исход любого матча»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Игра пройдет сегодня, 8 марта, начало — в 23.00 мск.

«Счет 1:0 ни о чем не говорит. У «ПСЖ» хорошая команда. Неймар получил травму, но чемпионат мира показал, что Месси и Мбаппе могут в одиночку решить исход любого матча. Когда играют такие гранды, счет 1:0 не является весомым преимуществом», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

14 февраля мюнхенцы выиграли у парижан со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил нападающий Кингсли Коман.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/08/19918285.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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