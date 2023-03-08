Гладилин считает, что «Челси» лучше использовал свои шансы в атаке в игре с «Боруссией»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Челси» над дортмундской «Боруссией» (2:0, 2:1 — общий счет) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Играли равные команды, «Челси» лучше использовал свои шансы в атаке. Не было особого преимущества. Возможно, «Боруссия» потеряла бдительность. Победила команда, которая лучше использовала свои моменты», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

7 марта в игре с «Боруссией» голы забили нападающий «Челси» Рахим Стерлинг и хавбек Кай Хаверц.