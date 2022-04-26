Сегодня, 26 апреля, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2020 году, и тогда, в 1/8 финала, «Сити» дважды победил «Реал» с одинаковым счетом 2:1.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.