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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча

Трансляция первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» начнется в 22.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

Сегодня, 26 апреля, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2020 году, и тогда, в 1/8 финала, «Сити» дважды победил «Реал» с одинаковым счетом 2:1.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

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ФК Манчестер Сити
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