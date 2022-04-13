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Сегодня, 22:20

«Манчестер Сити» проводит сотый матч в Лиге чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Атлетико» встречается с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Как сообщает Opta Jean в Twitter, английский клуб проводит сотую игру в Лиге чемпионов.

При этом на счету «Манчестер Сити» 55 побед в 99 первых матчах в рамках турнира. Отмечается, что ни один другой клуб из Англии не одержал столько побед в первых ста встречах в Лиге чемпионов.

Больше побед в ста первых играх в рамках турнира одержал «Реал» —57.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Сити

Источник: https://twitter.com/OptaJean/status/1514316001722126340
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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