«Манчестер Сити» проводит сотый матч в Лиге чемпионов

«Атлетико» встречается с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Как сообщает Opta Jean в Twitter, английский клуб проводит сотую игру в Лиге чемпионов.

При этом на счету «Манчестер Сити» 55 побед в 99 первых матчах в рамках турнира. Отмечается, что ни один другой клуб из Англии не одержал столько побед в первых ста встречах в Лиге чемпионов.

Больше побед в ста первых играх в рамках турнира одержал «Реал» —57.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.